Marcelo Gonçalves e Renata Gonçalves vencem “12 Kms Manteigas-Penhas Douradas”

Marcelo Gonçalves (GDR Granja) e Renata Gonçalves (The Mountain Goat) venceram, no domingo, a 43ª edição dos “12 Kms Manteigas-Penhas Douradas”, que contou com 220 participantes.

Em masculinos, Marcelo Gonçalves cumpriu a distância em 52m20s, Rui Muga (CA Macedo de Cavaleiros) foi segundo em 52m39s e Paulo Gomes (GDC Guilhovai) fechou o pódio com a marca de 52m46s. Em femininos, Renata Gonçalves foi a mais rápida a cortar a meta com o tempo de 01h08m11s, tendo concluído a prova no 31º lugar da geral. A segunda classificada foi Cristiana Ferreira (DCI/Trilhos Luso Bussaco) em 01h10m42s, terminando no 46º lugar da geral, Logo a seguir veio Joana Silva (GRF Benedita), em 1h10m46s. Os vencedores da classificação geral masculina e feminina recebem, cada um, 300 euros, enquanto a melhor atleta feminina levará para casa um prémio de 200 euros. Os “12 Kms Manteigas-Penhas Douradas” foram organizados pelo Centro de Cultura e Desporto (CCD) dos Trabalhadores da Câmara de Manteigas, com o apoio do município. É a mais antiga prova do género do país e consiste na tradicional subida entre a vila serrana e o lugar das Penhas Douradas, e voltou a incluir uma caminhada, não competitiva e também predominantemente em subida, de cerca de sete quilómetros. A organização doou um euro por cada inscrição à Liga Portuguesa Contra o Cancro – Núcleo Regional do Centro.