Museu da Covilhã inaugura segunda fase da retrospectiva dedicada a Eduardo Malta

Intitulada “Eduardo Malta – 125º Aniversário Comemorativo do seu Nascimento. Olhares que contam histórias”, a mostra divide-se em três partes, sendo que esta vem ampliar a leitura do trabalho do pintor, «através da dimensão experimental e de uma abertura a diferentes linguagens plásticas». Até 28 de junho estão patentes várias obras que revelam influências de correntes artísticas menos divulgadas no percurso do artista, nomeadamente o surrealismo e o abstracionismo geométrico. A exposição é complementada com um extenso acervo bibliográfico e de ilustração, para evidenciar «a versatilidade e a abrangência da produção de Eduardo Malta».

Na primeira parte, que terminou a 18 de fevereiro, foi valorizada a componente observada através de uma técnica altamente apurada do artista covilhanense, «assente numa abordagem de matriz realista, onde o rigor formal e o domínio técnico se evidenciam de forma consistente». A retrospetiva terminará com um “Olhar” sobre a vida e o legado deste artista, reunindo um conjunto de obras de artistas contemporâneos da cidade. A inauguração está agendada para 4 de julho. A atividade evocativa do nascimento de Eduardo Malta é promovida pelo município da Covilhã, em parceria com a MOOSTRA – Organização de Eventos Culturais, e tem curadoria de António Vaz e Paula Sofia Vaz.

O longo de um ano, o Museu da Covilhã exibe obras do Museu da Guarda, Museu Marítimo de Ílhavo, Museu da Covilhã, Museu de São Roque (Lisboa), Museu do Caramulo, Casa Museu Amália Rodrigues, Arquivo da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e da Coleção Novo Banco Cultura. Serão também apresentados diversos originais inéditos de coleções particulares, que incluem óleos sobre tela, desenhos a grafite, carvão e pastel, bem como obras bibliográficas da sua autoria, entre outras peças.