Equipa masculina de Natação da Guarda mantém-se IIIª Divisão

Pelo terceiro ano consecutivo, a equipa masculina do Clube de Natação da Guarda (CNG) assegurou a permanência na IIIª Divisão nacional.

A continuidade foi garantida a 30 de novembro, em Sines, onde os guardenses ficaram no 25º lugar, a três da zona de despromoção. A equipa apresentou-se com uma baixa de peso, pois Marco Costa esteve hospitalizado e não pode competir. O CNG alinhou com Pedro Tavares, que tem feito poucos treinos por ter ingressado na universidade; João Pires, que fez cinco provas e conseguiu muitos pontos; e Simão Dias. Já Bruno Coelho e Hugo Nunes foram os atletas mais novos desta convocatória, tendo cumprido os objetivos.