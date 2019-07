Drift regressa a Pinhel em agosto

O “drift” está de regresso a Pinhel a 24 e 25 de agosto, numa organização do Clube Escape Livre e da autarquia local.

Será a terceira prova do Campeonato de Portugal desta modalidade cheia de espetacularidade e a segunda edição da Taça Internacional de Drift. A competição internacional contará com a presença de dois pilotos suiços, dois espanhoís e dois franceses, além dos melhores protagonistas do “drift” nacional. Este ano as provas vão decorrer com «segurança reforçada» e «melhores condições para público e pilotos», assegurou Luís Celínio, presidente do Clube Escape Livre, durante a sessão de apresentação da prova na semana passada. Já Rui Ventura, presidente do município anfitrião, afirmou que a autarquia «está empenhada neste evento» que diz ser «marcante para Pinhel e para a região», tendo acrescentado que no futuro irá trabalhar para «dignificar esta modalidade, juntamente com a federação». Pela segunda vez consecutiva, o piloto Rui Pinto é o embaixador da competição que afirma ser «muito bem organizada, bem promovida e com maior audiência».