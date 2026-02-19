Casal de Cinza e NDS na final do Distrital de futsal feminino

Casal de Cinza e NDS são os finalistas do Distrital de futsal feminino, repetindo a final da Taça da AF Guarda, ganha pelas casalenses pela margem mínima.

As duas equipas eram as favoritas da “final four” e apuraram-se no sábado, na segunda mão das meias-finais do campeonato. Depois da vitória em casa por 5-2, as guardenses foram ganhar pelos mesmos números a Figueira de Castelo Rodrigo frente ao Núcleo Sportinguista. Já o Casal de Cinza também se impôs no pavilhão do Penaverdense por 3-0, depois de ter goleado a equipa do concelho de Aguiar da Beira por 10-1. No jogo de atribuição do quinto lugar da prova, o Trancoso voltou a derrotar o Estrela Almeida por 3-2.

No Distrital de futsal masculino, o Sameiro assumiu a liderança à 10ª jornada após vencer 3-2 na visita ao Estrela Almeida. A formação do concelho de Manteigas beneficiou da derrota do Sp. Sabugal com o Penaverdense por 4-2, mas tem apenas um ponto de vantagem sobre os raianos, que têm um jogo a menos. Nas restantes partidas, o Casal de Cinza recebeu e venceu o Aguiar da Beira por 2-1 e o GDR Mêda foi ganhar 9-6 à Lageosa do Mondego.