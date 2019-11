UBI debate a contemporaneidade de Sophia de Mello Breyner

O congresso internacional “Sophia de Mello Breyner: a contemporaneidade dos clássicos” é a forma encontrada pela Faculdade de Letras da Universidade da Beira Interior (UBI) para homenagear na terça-feira a poetisa e escritora no centenário do seu nascimento.

A iniciativa decorre no anfiteatro da Parada. «Sophia insistia nas lições trazidas por clássicos como Homero ou Sófocles, a exemplo do valor da justiça, para as nossas vidas, e por ela tão destacado», recorda a organização, que neste congresso pretende abordar as «relações intertextuais» que a obra sophiana estabelece com as culturas espanhola, dinamarquesa e brasileira. Entre os oradores convidados estão Arnaldo Espírito Santo (Universidade de Lisboa) e Cândido Martins (Universidade Católica). Haverá ainda um recital de poesia por alunos de Letras e de professores bibliotecários da Covilhã, a projeção do documentário de César Monteiro sobre a autora seguido de debate e uma exposição de e sobre Sophia e Jorge de Sena na Biblioteca Central da UBI. A entrada é livre.