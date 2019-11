Novo espaço na Guarda honra antiga “Mercearia Dona Micas”

A Rua da Torre, no centro histórico da Guarda, tem um novo espaço comercial que pretende honrar a antiga mercearia “Dona Micas”.

“Raphael – Mercearia Fina” é o nome da loja que agora ocupa o número 15 e pretende recuperar o conceito da antiga mercearia tradicional, ao mesmo tempo que contraria a situação de desertificação vivida na zona antiga e central da cidade mais alta. «Pareceu-me boa ideia tentar contribuir para dar alguma vida a esta zona da Guarda», afirma o proprietário da loja e edifício. Segundo Constantino Pragana, o nome da mercearia – que abriu há cerca de uma semana – é uma forma de «honrar o meu filho Raphael, que já faleceu». A “Mercearia Fina” oferece produtos regionais, como vinhos, compotas e doces fabricados no distrito, mas também «pisca o olho à França», com patés e petiscos tradicionais daquele país, adianta o comerciante, que ali se desloca semanalmente devido a negócios. Aos produtos regionais junta-se também uma grande variedade de enlatados tipicamente portugueses, chocolates, arroz, massa e frutos secos a granel. Especiarias e ervas aromáticas são outros produtos que podem ser adquiridos em frascos ou ao peso. «É um conceito simples, que está a aparecer em muitas cidades do mundo, que são as pequenas lojas de proximidade», explica o proprietário.