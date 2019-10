Turismo Centro de Portugal em exposição em Seia

A exposição itinerante “Turismo Centro de Portugal – Um Roteiro pelo Crescimento e Consolidação de uma Marca” pode ser vista no Museu do Pão, em Seia.

A mostra divulga a evolução e o trajeto da marca Turismo Centro de Portugal, através dos principais prémios que a entidade regional de turismo tem conquistado nos últimos anos. Entre eles, destacam-se o Gold Award para a Campanha Promocional “Visitar e Ficar é Ajudar”, atribuído nos International Travel & Tourism Awards 2018, em Londres, além de 16 troféus conquistados pelos três filmes promocionais da região: “Turismo Centro de Portugal – Preferred Destination” (2017), “Next Stop” (2018) e “Turismo Centro de Portugal – Are You Ready?” (2019).