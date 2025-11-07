“Tudo acontece numa segunda-feira de manhã” no Teatro Cine em Gouveia

A peça “Tudo acontece numa segunda-feira de manhã”, de Vinícius Piedade, está em cena esta sexta-feira (21h30) no Teatro Cine de Gouveia.

Esta dramaturgia mergulha no lado obscuro e hilariante do mercado de trabalho contemporâneo. Dois atores, no papel de candidatos desesperados, enfrentam testes insanos e absurdos em busca de um papel/emprego. Parte da trilogia “Pessoas Trabalhando”, o espetáculo mistura humor e ironia para expor os limites extremos que os candidatos enfrentam e as crueldades do processo seletivo. «Num jogo metalinguístico audacioso, a peça convida o público a refletir sobre a pressão do trabalho e os impactos devastadores do desemprego, enquanto proporciona um retrato provocador e irreverente da nossa realidade profissional», adianta a produção. Com direção de Silvana Garcia, “Tudo acontece numa segunda-feira de manhã” tem interpretação de Evas Carretero e Vinícius Piedade.