O Mau Olhado lança disco de estreia no café-concerto

O café-concerto do Teatro Municipal da Guarda (TMG) vai ser o palco, esta sexta-feira (22 horas), do lançamento do disco de estreia do projeto O Mau Olhado.

Intitulado “Os Cães Ladram”, o disco reúne o percurso do músico portuense João Cardoso nas ruas da cidade Invicta e em palcos por todo o país, entre temas inéditos e composições antigas. Gravado e produzido inteiramente por João Cardoso, o álbum será apresentado na Guarda em formação de trio, com Tiago Barbosa e Manu Díaz como músicos convidados. O Mau Olhado é originalmente uma one man band instrumental nascida das ruas do Porto. João Cardoso deu vida a este projeto com recurso a uma “loopstation”, diversas percussões e a guitarra como instrumento central, construindo músicas onde convivem jazz, fado, flamenco, música latina e ritmos balcânicos. Com dois EP’s editados, “Advogado do Diabo” e “II”, com tiragem limitada de 200 cópias, o músico transporta agora essa linguagem singular para o seu primeiro longa-duração. O disco tem o apoio da SPA – Sociedade Portuguesa de Autores. A entrada é livre.