João Paulo Esteves e o Fundão Jazz Ensemble n’A Moagem

O Moazz – Ciclo de Jazz do Fundão regressa na sexta-feira (21h30) à Moagem com o concerto do pianista João Paulo Esteves da Silva e do recém-criado Fundão Jazz Ensemble.

O projeto resultou do desafio lançado a um músico consagrado do panorama jazzístico nacional para trabalhar com um grupo de jovens músicos da região.

Além de música, este concerto terá uma componente poética trazida por João Paulo Esteves da Silva, que vai musicar poesia de José Alberto Oliveira (1952-2023), poeta nascido no Souto da Casa, no concelho do Fundão. As composições serão interpretadas pelo pianista e, na leitura de poemas, por Margarida Geraldes na voz, Luís Melo no clarinete, José Amoreira no contrabaixo e Gonçalo Alves na bateria. O Moazz começou em janeiro de 2009 e desde então já atuaram no auditório da Moagem inúmeros grupos e projetos de jazz nacionais, sempre no primeiro sábado de cada mês, contando ainda com exposições e concertos comentados. Na altura, a iniciativa dinamizada pelo município do Fundão teve como objetivo mostrar o que se ia fazendo na área do jazz, «educando o gosto e formando públicos».