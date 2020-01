Tributo às gravuras do Côa patente no Museu Nacional de Arqueologia

O Museu Nacional de Arqueologia, em colaboração com a Fundação Côa Parque, inaugurou esta quinta-feira em Lisboa a exposição “Tributo às Gravuras do Vale do Rio Côa”.

A mostra é composta por obras de arte de artistas portugueses, como Mário Cesariny, Graça Morais, Rui Chafes, José Pedro Croft, Manuel Zimbro, Lourdes Castro, Ângelo de Sousa, entre outros, que se associaram ao movimento social que, em meados dos anos 90 do século XX, impediu a construção de uma barragem no Rio Côa que implicaria a destruição de centenas de gravuras rupestres entretanto classificadas como Património Mundial da UNESCO. Este tributo esteve patente no Museu do Côa em 2019, aquando de exposição comemorativa dos 20 anos dessa classificação.