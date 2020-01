The Black Mamba sábado no TMG

Um dos mais surpreendentes e originais projetos da pop nacional passa pelo Teatro Municipal da Guarda (TMG) este sábado (21h30).

Os The Black Mamba vêm à cidade mais alta apresentar a “Good Times Tour” em que revive os seus primeiros tempos de fusão de rock, funk, blues e pop. Tal como no início, há quase dez anos, o grupo atuará em formato de trio e interpretará temas que compunham o alinhamento dos seus primeiros concertos, com originais e versões que interpretavam habitualmente na altura da sua formação. Dessa fase inicial restam Pedro Tatanka (voz e guitarra) e Miguel Casais (bateria), enquanto Rui Pedro Pity (baixo) rendeu Ciro Cruz. The Black Mamba foi também o nome do álbum de estreia e quatro anos depois editaram o segundo disco de originais. Produzido entre Lisboa e Nova Iorque, “Dirty Little Brother” era composto por onze temas em que colaboraram músicos como Aurea, António Zambujo, Silk (Cais Sodré Funk Connection) e Orlanda Guillande. Mais recentemente, a banda lançou o seu terceiro álbum, intitulado “The Mamba King”, que confirmou a sua entusiasmante criatividade bem patente nos temas “Stronger” e “Believe”.