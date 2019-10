Sessão do Clube de Leitura junto ao rio Côa

Esta sexta-feira a décima sessão (14h30) do Clube de Leitura do Sabugal terá como cenário o rio Côa.

Neste piquenique literário cada participante pode levar um lanche e um livro, para «uma tarde de atividades partilhadas», onde haverá também algumas surpresas, refere a organização. O Clube de Leitura é dinamizado pelo município do Sabugal e pelo Centro Local de Aprendizagem da Universidade Aberta.