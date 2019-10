Jornalista de O INTERIOR vence prémio em Concurso Informal de Escrita

Sofia Craveiro, jornalista de O INTERIOR, foi uma das vencedoras do Concurso Informal de Escrita, organizado pela editora Alma Azul.

A competição literária foi organizada em parceria com a Junta de Freguesia de Castelo Branco e pelo município local, tendo os prémios sido entregues na segunda-feira a 20 autores, numa sessão realizada no posto de turismo da cidade albicastrense.

Estiveram a concurso textos de poesia, crónica ou micro conto, categoria a que concorreu o texto premiado de Sofia Craveiro, intitulado “Alegoria do Tempo Presente”.