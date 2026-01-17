Quadros de Paula Rego inspiram peça no Teatro Cine em Gouveia

O Teatro Cine de Gouveia recebe no sábado (21h30) a peça “Histórias Imaginadas de Paula Rego”, do grupo Ato Livre.

Trata-se de um espetáculo criado a partir da transposição de cinco quadros da pintora portuguesa (1935-2022) nos corpos das criadoras-intérpretes e a relação com as suas temáticas centrais como a mutilação genital feminina, o direito ao aborto, o “cuidar”, a família e a vingança. Em cena vão estar as obras “A Família” (1988), “Mulher-Cão” (1994), “O Anjo” (1998), “Sem Título” (Tríptico do Aborto, terceira imagem), “1998” e “Circuncisão” (2009). O espetáculo tem cocriação e interpretação de Júlia Brito, Mariana Magalhães, Patrícia Melo e Federica Balbi.