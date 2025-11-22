Portugueses Mesa no TMC~

Os Mesa, banda formada por Mónica Ferraz e João Pedro Coimbra, está de regresso aos palcos numa digressão nacional que passa este sábado (21h30) pelo Teatro Municipal da Covilhã (TMC~).

Tendo como ponto de partida a revisitação do primeiro álbum, “Mesa” (2003), aclamado pelo público e pela crítica, e que venceu vários prémios, incluindo o de “Disco do Ano” (Antena3) e de “Melhor Banda ao Vivo” (Globos de Ouro SIC/Caras), a banda irá também passar pelos temas incontornáveis dos seus outros álbuns que marcaram uma geração: “Vitamina” (2005), “Para Todo o Mal” (2008) e “Automático” (2011). Após o êxito estrondoso da reedição do tema “Luz Vaga”, que contou com a participação especial de Rui Reininho, os Mesa foram amplamente referenciados pela crítica de outros países como Espanha, França ou Reino Unido. Destaca-se ainda a menção da revista americana “Billboard” como um dos “10 Melhores Álbuns Europeus do Ano”. Em 2025 lançaram uma nova versão de “Deixa Cair o Inverno”, outro clássico do grupo portuense a par de “Luz Vaga” e “Vício de ti”.