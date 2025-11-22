“A Mensagem” organiza Encontro de Grupo de Cantares no TMG

O 13º Encontro de Grupo de Cantares decorre no sábado (21h30) no Teatro Municipal da Guarda (TMG), numa organização do grupo “A Mensagem”, do NDS.

Participam a Tuna Popular de Arganil e Grupo de Cantares Abelterium, de Alter do Chão, além do grupo anfitrião. O espetáculo integra a programação dos 826 anos da cidade e celebra a música e a tradição portuguesa, afirmando também a identidade da Guarda e a importância de preservar o património imaterial. A entrada é gratuita mediante levantamento prévio do bilhete na bilheteira do TMG.