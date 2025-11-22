«Queremos aumentar o número de famílias de acolhimento na Guarda»

P – Uma família de acolhimento é uma alternativa à institucionalização de crianças ou jovens que possam estar em risco.

Qual é o cenário atual no distrito da Guarda?

R – Neste momento, temos seis crianças em acolhimento familiar. Esperamos passar a nove, a muito, muito, curto prazo. Fomos recebendo manifestações de interesse, formando e certificando famílias, da forma que caracteriza o nosso modelo de trabalho também nas Aldeias de Crianças (…)