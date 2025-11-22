Invernal BTT realiza-se amanhã a partir das 9 horas

Este domingo volta a realizar-se a prova Invernal BTT Cidade da Guarda 2025, uma organização do Clube de Montanhismo da Guarda e da Câmara Municipal.

A prova começa e acaba junto ao Pavilhão Municipal de São Miguel. Pelas 9 horas arrancam os inscritos no percurso maratona GPS; pelas 9h10 o percurso meia-maratona, 10 minutos depois o percurso mini-maratona e pelas 9h30 dá-se início à prova do Encontro de Escolas (no Parque Urbano do Rio Diz).

A Maratona Invernal 2025 contempla um percurso de 55,3 quilómetros; a meia-maratona inclui um percurso de 39,4 quilómetros e, a mini-maratona inclui 15,1 quilómetros.