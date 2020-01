Pedro Gadanho está na Guarda e afirma-se «muito entusiasmado»

O novo coordenador executivo da candidatura da Guarda a Capital Europeia da Cultura, Pedro Gadanho, está hoje na cidade mais alta.

O covilhanense iniciou hoje os trabalhos no âmbito da candidatura de que foi nomeado responsável. Na agenda figuram reuniões na Câmara Municipal da Guarda, Museu da Guarda, TMG e Bilioteca Eduardo Lourenço.

Em declarações a O INTERIOR, Pedro Gadanho disse estar «muito entusiasmado com este projeto» afirmando que «é um regresso a casa em duplo sentido: estou de volta à região onde nasci e regresso também à atividade cultural em meio urbano, de cidade, onde comecei».

Pedro Gadanho é arquitecto e foi diretor do Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia (MAAT), em Lisboa, até junho deste ano. Foi curador do departamento de arquitectura do Museum of Modern Art (MoMA), em Nova Iorque, tendo assumido o cargo no museu de Lisboa a 1 de Outubro de 2015 – um ano antes da inauguração do museu – por um período de três anos.

