Empresa de bebidas não alcoólicas cria 20 postos de trabalho em Manteigas

O município de Manteigas celebrou com a empresa Condição Tempo, S.A. um contrato de arrendamento de um espaço com 2.256 metros quadrados no Complexo Multiusos da SOTAVE.

Segundo a autarquia, o contrato, que vigora pelo período de 20 anos, tem em vista o desenvolvimento, por parte da empresa, da «atividade industrial de fabricação e distribuição de refrigerantes, bem como de outras bebidas não alcoólicas e a comercialização de café». O município adianta que o projeto prevê a criação «no curto prazo» de 20 postos de trabalho.