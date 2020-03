Noiserv esgota TMG

Noiserv, o “homem-orquestra” criado por David Santos, está de regresso ao Teatro Municipal da Guarda (TMG) esta quinta-feira (21h30) para promover o seu último álbum, intitulado “00:00:00:00”.

Criado em meados de 2005, o projeto Noiserv é considerado um dos mais criativos e estimulantes da música pop portuguesa da última década. Conta no seu currículo com o bem-sucedido disco de estreia “One Hundred Miles From Thoughtlessness” (2008) e o galardoado “Almost Visible Orchestra” (2013), que foi distinguido como melhor disco desse pela Sociedade Portuguesa de Autores. O alter ego musical de David Santos conta já com mais de quatro centenas de concertos em Portugal e no mundo, bem como uma série colaborações em teatro e cinema.