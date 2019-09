Museu de Arte sacra abre ainda este ano na Guarda

O Museu de Arte Sacra da Guarda vai abrir até ao final do ano, anunciou o bispo D. Manuel Felício.

Previsto para a antiga capela do Seminário Maior, na Rua Alves Roçadas, no centro da cidade, o espaço integra o edifício onde funcionam o Museu da Guarda e o Paço da Cultura.

Atualmente, a diocese tem em curso os trabalhos necessários para a instalação do acervo e dos conteúdos do futuro polo museológico. O Museu de Arte Sacra estará equipado «com objetos, mas também com indicações, em suporte visual, daquilo que é o panorama cultural da diocese para que as pessoas possam visitar determinada localidade. A ideia é que o museu seja uma base de apoio a um percurso pela região», disse o prelado.

O imóvel é propriedade da Igreja desde 1940, mas, em 2008, a Câmara da Guarda realizou obras de remodelação e de adaptação e entregou-o à diocese para ali instalar o Museu de Arte Sacra. Para suportar os custos com a obra, D. Manuel adiantou que a diocese está a contactar mecenas da região e irá pedir donativos «ao povo».