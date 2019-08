Museu Abel Manta revela obras do prémio homónimo

As obras distinguidas da edição deste ano do Prémio Abel Manta de Pintura dão corpo a uma exposição que está patente no museu municipal de arte moderna homónimo, em Gouveia, até 6 de outubro.

A mostra foi inaugurada na sexta-feira, no âmbito das Festas do Senhor do Calvário, numa cerimónia em que foi entregue o respetivo prémio a Fátima Teles, a vencedora da edição de 2019 do galardão instituído pelo município. Além do quadro vencedor – um acrílico sobre tela intitulado “Timeless” (2017), estão patentes os trabalhos “I Had a Deram” (Ana Ferreira), “Keep on Changing 1 e Keep on Changing 2” (Sofia Leitão), “As Musas” (José Manuel Pereira) e “Aurora” (Irene Felizardo). A exposição conta ainda com “Marés” (Bela Branquinho), “We can´t go home” (Rafael Oliveira) e “Tiro – Um Homem que Consegue Mudar 7 ou Alterações Climáticas ou Uma Breve Reflexão Sobre o Pôr do Sol” (Alexandre Coxo). A artista plástica Fátima Teles, natural de Penedono (Viseu), venceu a edição deste ano do Prémio Abel Manta de Pintura, com a obra “Timeless”.

O Prémio de Pintura Abel Manta, no valor de cinco mil euros, foi criado para homenagear o pintor Abel Manta (1888-1982), natural de Gouveia, e tem como objetivo «promover artistas plásticos nacionais, proporcionando a apresentação pública dos seus trabalhos». Este ano o júri escolheu uma obra de uma docente de expressão plástica e educação visual, natural de Penedono (Viseu). Fátima Teles «tem desenvolvido o seu trabalho utilizando alguns princípios matemáticos e geométricos, estabelecendo uma simbiose entre a linha, a cor e a geometria», justificou o município aquando da divulgação dos resultados. A oitava edição do concurso contou com 105 pinturas de 71 artistas que foram avaliados por um júri formado pela arquiteta Isabel Manta (neta de Abel Manta), pela artista plástica Mónica Nogueira e pelo fotógrafo Manuel Ferreira, em representação do município de Gouveia.