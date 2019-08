Dérbi Vila Cortês-Figueirense na Taça de Portugal

O sorteio da primeira eliminatória da Taça de Portugal, realizado na quinta-feira, ditou um dérbi do distrito da Guarda entre o Vila Cortês do Mondego e o Figueirense.

O vencedor da Taça de Honra da AF Guarda vai receber o campeão distrital e recém-promovido ao Campeonato de Portugal no dia 8 de setembro, pelo que está garantida a presença de, pelo menos, uma equipa do distrito na segunda eliminatória da competição. Já o Manteigas, segundo classificado do Distrital da Iª Divisão na época transata, vai jogar em casa frente ao SC Bustelo, do campeonato distrital de Aveiro. No início do caminho para o Jamor participam 110 emblemas – 68 equipas do Campeonato de Portugal e as restantes 42 pertencem aos campeonatos distritais – repartidos por oito séries. Os clubes da IIª Liga entram em prova na segunda ronda e as formações da Iª Liga começam à terceira jornada.