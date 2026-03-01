“Livres na Prisão” apresentado na Afonso de Albuquerque

Depois da estreia no TMG, em janeiro, o espetáculo de declamação “Livres na Prisão” vai ser apresentado no auditório da Escola Secundária Afonso de Albuquerque, na Guarda, no próximo dia 4 de março (15 horas).

Esta criação resulta da oficina de declamação “Livres na Prisão”, realizada no âmbito de um protocolo de colaboração entre o município da Guarda, o Estabelecimento Prisional e o Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque. A atividade foi coordenada por Alexandre Gonçalves, técnico superior da autarquia e colaborador da Rádio Altitude, e por Luísa Fernandes, docente da Secundária Afonso de Albuquerque. O espetáculo no liceu terá como participantes Adelino Ribeiro, Carlos Miranda, Décio Sousa, José Mosquera, Rui Pereira, Sérgio Barbosa e Severiano Moreira, que vão declamar poemas de Álvaro de Campos, António Lobo Antunes, Ary dos Santos, Augusto Gil, Eugénio de Andrade, Florbela Espanca, Jorge de Sena, Jorge Palma, Miguel Torga e Vinícius de Moraes.