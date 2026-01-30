Festival MONSTRA passa por Celorico da Beira a partir de hoje

A partir desta quarta-feira e sexta-feira, a MONSTRA – Festival de Animação de Lisboa vai andar à solta no Centro Cultural de Celorico da Beira.

No âmbito da difusão das artes cinematográficas pelo país, em especial, fora dos grandes centros urbanos, um dos mais importantes festivais de cinema de animação do país, acompanhada pela “Monstrinha”, vai proporcionar aos celoricenses diversas sessões de cinema de animação para todos os gostos e idades. As crianças do pré-escolar e 1º ciclo serão contempladas com sessões curtas e o público em geral (maiores de 10 anos), entre outras, terão direito a uma sessão muito especial de filmes premiados na 25ª edição da MONSTRA, realizada em março do ano passado e que teve perto de uma centena de filmes a concurso e a Áustria como país em destaque.