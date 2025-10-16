Exposição “Ventos do Povo” no Arquivo Distrital da Guarda

O Ministério da Cultura de Espanha, em articulação com a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB), no âmbito do Programa “Portugal-Espanha: 50 Anos de Cultura e Democracia”, desenvolvido por estes dois países, foi inaugurar no passado dia 7, no Arquivo Distrital da Guarda, a exposição “Ventos do Povo. De Revoluções e Transições Ibéricas (1974-1977)”.

A curadoria e orientação científica da exposição está a cargo de Rafael R. Tranche e Carla Baptista, professores da Universidade Complutense de Madrid e da Universidade Nova de Lisboa, respetivamente.

É proposta uma viagem através de uma criteriosa seleção de 70 fotografias de reputados fotógrafos de ambos os países, que ilustram o fim de duas longas ditaduras ibéricas e o início de regimes democráticos. Embora diferentes na sua formação, um aspeto central aproxima o 25 de abril e a transição espanhola: O surgimento de movimentos sociais que exigiam a democratização real de cada processo.

Organizada em cinco secções temáticas – “Hoje Começa Tudo”, “O Povo na Rua”, “Do Centro à Periferia”, “Liberdade de Expressão” e “A Revolução dos Corpos”. A exposição não só documenta, como também interpela e desafia quem a visita, a refletir sobre a história recente a partir das suas formas de representação visual. Tem entrada livre e estará patente até 30 de outubro, em todos os dias úteis, entre as 9 e as 16 horas.