Eduardo Lourenço homenageado na Feira do Livro do Porto

A Feira do Livro do Porto tem este ano como mote a vida e obra de Eduardo Lourenço, razão pela qual o autor almeidense foi alvo de um tributo, no passado sábado, na Cidade Invicta.

Integrada no programa de abertura da Feira do Livro, foi atribuída a tília de homenagem ao filósofo. Com este reconhecimento, o nome de Eduardo Lourenço junta-se à lista das cinco personalidades anteriormente celebradas neste evento portuense: Vasco Graça Moura (2014), Agustina Bessa-Luís (2015), Mário Cláudio (2016), Sophia de Mello Breyner Andresen (2017) e José Mário Branco (2018).

Após a emblemática cerimónia na Avenida das Tílias, a homenagem prosseguiu para o Auditório da Biblioteca Municipal Almeida Garrett com uma sessão onde o trabalho do filósofo foi debatido por Lídia Jorge, Artur Santos Silva e Carlos Magno.

Este ano, o evento – que se prolonga até 22 de setembro – é inteiramente dedicado a Eduardo Lourenço, com atividades, sessões e obras focadas no pensador e ensaísta. A feira tem lugar nos Jardins do Palácio de Cristal e terá cerca de 90 expositores, em 130 pavilhões, além de um vasto programa cultural e lúdico.