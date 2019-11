“Cultura, Património, Artes e Design” em debate hoje no IPG

Está a decorrer, esta tarde, no IPG a primeira conferência do ciclo que se debruça sobre a temática “Cultura, Património, Artes e Design”.

O evento, aberto a toda a comunidade, «pretende salientar os desafios culturais e artísticos existentes nos territórios do interior, como um recurso ao desenvolvimento local e catalisadores económicos, sociais, políticos e culturais da região», de acordo com o IPG.

As conferências vão decorrer no auditório dos Serviços Centrais e contam com a presença dos oradores Maria Calado (Centro Nacional de Cultura), António Delgado (Escola Superior de Artes e Design de Caldas da Rainha) e João Neto (Associação Portuguesa de Museologia).