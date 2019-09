Concerto de cordas no centro cultural de Celorico da Beira

A Orquestra Ligeira de Gouveia atua no Centro Cultural de Celorico da Beira esta quinta-feira (21h30) para um concerto de cordas.

O espetáculo é promovido pela Fundação Inatel, em parceria com a autarquia local, e foi concebido especialmente para o público celoricense, com o intuito de o familiarizar de sonoridades mais eruditas e menos populares. A entrada é gratuita.