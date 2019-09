TMG reabriu com concerto da Orquestra Académica Filarmónica Portuguesa

A nova temporada do Teatro Municipal da Guarda (TMG) abriu no passado dia 4 com um concerto da Orquestra Académica Filarmónica Portuguesa, sob a direção do maestro Osvaldo Ferreira.

O recital teve como solista a prestigiada e premiada pianista russa Kristina Miller e incluiu a estreia nacional de uma composição de Anne Victorino d’Almeida, intitulada “O Despertar de Élpis”. Do programa constaram ainda obras de Frédéric Chopin e Igor Stravinsky. Até dezembro, a programação do TMG contempla concertos, teatro, cinema, exposições de fotografia e de pintura, bem como o Festival Internacional de One Man Band.