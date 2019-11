Artista belga Paul Mathieu em destaque no Salão de Outono da Guarda

O quarto Salão de Outono – Aberto para Obras começa esta quinta-feira no Museu da Guarda e inclui duas exposições do belga Paul Mathieu.

Até 9 de janeiro, há ainda para ver pinturas, desenhos, esculturas e outras criações plásticas resultantes do 4º Simpósio Internacional de Arte Contemporânea Cidade (SIAC) da Guarda, que envolveu artistas de 15 países na primeira quinzena de junho. O tema deste ano foi Sophia de Mello Breyner Andresen (1919-2019), sendo que o museu guardense foi incluído no programa oficial das comemorações nacionais do centenário do nascimento da poetisa. A inauguração do Salão de Outono, promovido pelo município através do seu museu, está marcada para as 18 horas.