Feira da Castanha de portas abertas durante dois fins de semana em Trancoso

A VIIª edição da Feira da Castanha e Sabores de Outono abriu portas esta sexta-feira no pavilhão multiusos de Trancoso. Este ano, o certame organizado pelo município decorre em dois fins de semana, este e no próximo, num total de cinco dias.

Estão programados magustos, bailes populares, “showcookings”, conferências, caminhadas, espetáculos musicais e workshops dedicados à temática da castanha. «Esta feira é o nosso contributo para homenagear os produtores de castanha e promover este produto endógeno com grande impacto económico do concelho», disse Amílcar Salvador, presidente do município na cerimónia inaugural, que contou com a presença do diretor regional de Agricultura e Pescas do Centro (DRAPC), Fernando Martins.

Este ano participam 70 expositores, entre produtores de castanha e derivados, de doçaria, queijo, vinho e produtos agrícolas. No exterior do pavilhão há também uma área de maquinaria agrícola. A produção de castanha em Trancoso ronda as três mil toneladas por ano e representa cerca de 6 milhões de euros de receitas. No certame, o quilo varia dos 2,5 euros aos 6 euros, consoante a qualidade do fruto.

Com entrada livre, a feira decorre até domingo e regressa a 9 e 10 de novembro. No cartaz musical destaque para as atuações de Ruizinho de Penacova (sábado, 22h30) e de Toy (dia 9). Nesse dia terá ainda lugar o concurso dedicado à doçaria de castanha. Em paralelo ao evento está a decorrer a mostra gastronómica “Paladares de Outono”, uma competição de menus baseados na castanha que conta já com a inscrição de 12 restaurantes do concelho.