A Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo atua no sábado (21h30), no Teatro Municipal da Covilhã (TMC~), com o espetáculo de dança “AmarAmália”.
Com coreografia de Vasco Wellenkamp, trata-se e uma homenagem a Amália Rodrigues, cuja vida, carreira e voz passaram a confundir-se com o próprio país e o fado. «As hipóteses sobre a origem do Fado são muito diversas. Para uns, as suas raízes estão no Oriente, para outros nas canções dos escravos levados para o Brasil que cantavam ao ritmo murmurante do oceano. Gosto da imagem nostálgica de um Fado nascido em alto mar. Mas, enquanto coreógrafo, o que me seduz é sobretudo a emoção e a força dramática com que chegou até nós na voz divina de Amália», escreve, a propósito, o coreógrafo. O espetáculo é protagonizado por dez bailarinos e incluiuma seleção de canções da icónica fadista. A Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo foi fundada em 1998 por Vasco Wellenkamp e Graça Barroso para ser uma companhia de repertório, tendo estreado mais de 80 obras.
“AmarAmália” junta dança e fado no TMC~
