Naturcôa regressa no fim de semana

O programa contempla conferências, workshops, saídas de campo e atividades para todos os públicos. No sábado, o auditório municipal acolhe um ciclo de conferências com a participação de Ricardo Lourenço, fotógrafo de vida selvagem; António Cabanas, conhecido contador de histórias da raia; Andreia Costa e David Jerez Diez (Espanha), ambos com um olhar artístico e conservacionista; e Tânia Muxima, que partilhará a sua visão sobre viagens sustentáveis. Um dos momentos altos desta edição será a apresentação dos resultados da residência artística Naturcôa 2025, que reuniu Ricardo Brandão (veterinário e conservacionista), Ana Botelho (ilustradora científica), Hugo de Sousa e Manuel Malva (biólogos e fotógrafos de natureza), dedicada ao tema “Entre rios e serras, na rota das aves do Alto Côa”.

No domingo há um workshop de identificação de cogumelos (9h30) e uma saída de observação de aves (7h30), guiada por Ricardo Brandão, ambas com custo de 20 euros (almoço incluído). Terá também lugar o tradicional passeio fotográfico (7h30), com a duração aproximada de cinco horas e um custo de 40 euros (almoço incluído). A participação nestas atividades está condicionada à inscrição e participação no ciclo de conferências. Para os mais jovens, o sábado será dedicado à educação ambiental com oficinas gratuitas orientadas pela Rewilding Portugal, o Centro de Ecologia, Recuperação e Vigilância de Animais Selvagens (CERVAS) e pela facilitadora Marta Carvalho, do projeto OUTrora, em conjunto com Inês Correia.

O Naturcôa incluirá ainda a entrega de prémios do Rewilding Photo Contest, promovido pela Rewilding Portugal, e a exposição das fotografias finalistas no Museu Municipal do Sabugal. O evento é promovido pelo município raiano.