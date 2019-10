Rotary Club da Guarda assinala Dia Mundial da Erradicação da Poliomielite com jantar-debate

O Rotary Club da Guarda assinala esta quinta-feira o Dia Mundial da Erradicação da Poliomielite com um jantar de recolha de donativos a realizar no Hotel Vanguarda.

O repasto será seguido de um debate sobre “Os Principais Constrangimentos ao Desenvolvimento da nossa Comunidade”, que contará com a participação, entre outros, do presidente da Câmara da Guarda, Carlos Chaves Monteiro; do presidente do IPG, Joaquim Brigas; e da presidente do Conselho de Administração da ULS, Isabel Coelho.

«No ano de 1985 foram identificados no mundo mais de 250 mil novos casos de pessoas contaminadas com o vírus da Poliomielite (Paralisia Infantil). Em 2018 essa variável passou a ter um valor inferior a 30 novos casos, circunscritos a uma região em conflito permanente e guerra (Paquistão e Afeganistão), onde a vacinação tem sido um procedimento muito difícil de executar. O movimento Rotário e a Organização Mundial de Saúde, bem como outros nossos parceiros (como a Fundação Bill e Melinda Gates), já ajudámos a imunizar mais de 2.500.000 crianças em 122 países», refere o Rotary Club guardense.