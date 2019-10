“Latada molhada, latada abençoada”

“Tem sempre que chover no dia da latada” esta foi talvez a frase mais ouvida nas ruas da Covilhã esta tarde.

O tradicional desfile da Universidade da Beira Interior invadiu as ruas do centro histórico mais uma vez, atraindo pais, alunos, ex-alunos e curiosos no geral, que apesar da chuva se juntaram para ver passar o cortejo emblemático que encerra a temporada de praxes da “cidade neve”.

O reitor, a praxe e a política atual foram alguns dos temas retratados pelos “caloiros” nas figuras artesanais satíricas construídas em representação de cada curso da UBI.

Veja as fotos do cortejo na galeria abaixo: