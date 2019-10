Jornadas Equestres juntam especialistas e criadores em Almeida

O Picadeiro D’El Rey, em Almeida, acolhe esta quinta e sexta-feira as Jornadas Equestres Transfronteiriças de Almeida e Ciudad Rodrigo.

O encontro vai reunir especialistas, profissionais e diversas entidades portuguesas e espanholas do setor equestre, bem como criadores e apaixonados pelos cavalos puro sangue Lusitano e pura raça espanhola. As jornadas vão abordar os impactos de feiras nacionais e internacionais nos territórios, a utilização do cavalo para fins terapêuticos, o cavalo como elemento cultural dos dois países na zona raiana, e as dificuldades e oportunidades dos criadores de pura raça na região. A organização é do município de Almeida, em colaboração com o Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo e com o apoio e patrocínio da CCDRC e da Junta de Castilla y León. A atividade começou simbolicamente na terça e quarta-feira com cerca de uma centena de crianças do concelho de Almeida e da comarca de Ciudad Rodrigo que visitaram o Picadeiro D’El Rey. Já amanhã haverá uma demonstração equestre na Finca Casa Sola, em Ciudad Rodrigo, que encerrará as jornadas. A participação nas sessões é gratuita mas de inscrição obrigatória através do link https://jornadasequestresalmeidaciudadrodrigo.com .