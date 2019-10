Receção ao Caloiro da UBI começa hoje

A noite de serenata abre, como é habitual, os festejos que marcam o encerramento da temporada de praxe dos novos alunos da Universidade da Beira Interior. O Largo da Calvário, na Covilhã, é hoje palco de fado interpretado pelo Grupo de Fados da UBI. Esta atuação marca o início da semana comemorativa organizada pela Associação Académica da UBI, que amanhã, após o emblemático cortejo da Latada, tem uma noite dedicada às tunas, com a presença de “C’a Tuna Aos Saltos”, “Desertuna”, “Encantatuna”, “Já B’Ubi & Tokuskopus”, “Moçoilas” e “Tuna-mus”, no mesmo local.

Para quinta-feira está agendado mais um Arraial da Cerveja no Pavilhão da Anil, que terá como cabeça de cartaz Ruth Marlene. Na sexta-feira Plutonio dará concerto neste pavilhão, além de DJ Mamede e I Love Baile Funk. Sábado encerram-se os festejos com as atuações de Deejay Telio e Julinho Ksd.