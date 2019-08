Prólogo da Volta a Portugal de Juniores corta trânsito no centro da Guarda esta quinta-feira

A 14ª edição da Volta a Portugal de Juniores vai para a estrada esta quinta-feira, com o prólogo na Guarda, e termina no domingo após três etapas no distrito.

Os ciclistas entram em prova esta tarde, a partir das 16 horas, num contrarrelógio individual de 5,6 quilómetros na cidade mais alta – pelo que o trânsito estará muito condicionado no centro da Guarda.

Segundo informação do Comando Distrital da PSP, das 8 às 21 horas não será possível circular na Praça do Município, Rua Batalha Reis (sentido ascendente) e Praça Francisco Salgado Zenha. Das 12 às 21 horas, a medida vai vigorar no Largo General Humberto Delgado (parcialmente), Rua Dr. Vasco Borges e Rua Batalha Reis (sentido descendente).

Entre as 14 e as 21 horas o trânsito estará cortado na Rua Soeiro Viegas (parcialmente), Avenida Rainha D. Amélia, Rua da Cadeia e na VICEG, entre cruzamento para Alfarazes e saída para Av. Francisco Sá Carneiro (sentido Alfarazes-Bombeiros).

A PSP adianta que, durante a tarde, o acesso ao Hospital Sousa Martins, será efetuado pela rotunda da Cadeia, via Bairro das Lameirinhas (Rua das Flores) ou VICEG, entrando pela rotunda dos Bombeiros. Das 14 horas e até à conclusão da desmontagem do equipamento da prova, também a Avenida Rainha D. Amélia e a Rua Batalha Reis estarão interditas ao trânsito.