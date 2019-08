Candidatos do PSD às legislativas visitam O INTERIOR

Os candidatos do PSD às legislativas pela Guarda visitaram ontem à tarde as instalações de O INTERIOR.

Em conversa sobre os temas de campanha, Carlos Peixoto, cabeça de lista social-democrata pela guarda às legislativas, referiu a temática das portagens e sublinhou que o partido «não é a favor, nunca foi, da abolição das portagens, é a favor do princípio do utilizador-pagador», responde, justificando que é preciso ser «realista».

Outra preocupação dos candidatos do PSD é a saúde, que afirmam estar «gravemente doente» no distrito, pela falta de enfermeiros e médicos resultante da redução do horário de trabalho das 40 para as 35 horas.

