PJ da Guarda deteve casal por burlas informáticas que terão lesado vítimas em mais de 1 milhão de euros

A Polícia Judiciária (PJ) da Guarda deteve um casal suspeito da autoria de centenas de crimes de burlas por meio informático e de branqueamento de capitais que terão causado danos de mais de um milhão de euros.

«Todas as burlas foram efetuadas através de métodos de engenharia social, tais como as burlas ‘Olá pai, Olá mãe’, SMS para pagamento de encomendas e despesas em instituições públicas», adianta a Judiciária em comunicado enviado a O INTERIOR.

Os suspeitos, detidos na quinta-feira, também terão recorrido a burlas através do “Marketplace” «com a suposta prestação de serviço de táxi de longo curso, que obrigava a parte do pagamento do serviço que nunca foi prestado».

A dupla marcava ainda encontros online, através da aplicação ‘Grindr’, direcionada à comunidade LGBT, «e trocavam fotos de cariz sexual com as vítimas. Posteriormente, ameaçavam-nas com a publicação das referidas fotos caso não lhe fosse entregue uma determinada quantia de dinheiro». A investigação da PJ já permitiu identificar cerca de 300 vítimas, espalhadas por todo o país, das quais 120 já formalizaram queixas-crime.

As autoridades estimam que, para já, o dano apurado atinge mais de um milhão de euros, «dissipado por várias contas bancárias pertencentes a vários angariadores». Nesse sentido, na operação foram ainda constituídos arguidos outros elementos que participavam no esquema criminoso, as chamadas “mulas”, cuja atividade já cessou.

Os detidos, maiores de idade, vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das adequadas medidas de coação. A investigação prossegue, num inquérito que é titulado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Castelo Branco.