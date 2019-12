Onde receber 2020 em festa e na rua

A Guarda foi pioneira em 2014 ao arriscar uma festa de passagem de ano ao ar livre. A aposta valeu a pena e, ano após ano, as autarquias vizinhas seguiram-lhe o exemplo com programas de animação gratuita e que trazem as pessoas para a rua. O ano de 2019 está a dar as últimas, que venha 2020!

GUARDA

A cidade mais alta vai despedir-se de 2019 com muita música na Praça Luís de Camões, ou Praça Velha, no “coração” da Guarda, a partir das 22 horas.

Os Quatro e Meia são os primeiros a subir ao palco, seguindo-se à meia-noite um fogo de artifício e o brinde coletivo ao novo ano. Vinte minutos depois entra em ação o músico Carlão, antes conhecido por Pacman, ex-vocalista dos Da Weasel. A partir das duas da manhã será a vez do DJ Pedro Carrilho, natural da Guarda, acompanhado pelo violinista Mr. Vlalen, animar os mais resistentes.

PINHEL

O “Réveillon” pinhelense não se fará na rua, mas no Centro Logístico. O último dia do ano começa com a tradicional São Silvestre da “cidade falcão” e termina ao som de um grupo de baile e de vários DJ’s a partir das 22h30 naquele espaço. Do cartaz constam as atuações da Banda Kremlin e dos DJ’s Menino da Favela, Rosa Negra, Miguel Silva, Ibérica e Overule. À meia-noite não faltará um fogo de artifício para receber 2020, ano em que Pinhel será “Cidade do Vinho”.

TRANCOSO

A tenda “Magia de Natal”, instalada na Praça Dom Dinis, no centro histórico, vai acolher na terça-feira, a partir das 23 horas a festa de fim de ano preparada pelo município.

O evento intitula-se “Atreve-te! Fim de Ano de Rua” e inclui fogo de artifício à meia-noite, um brinde boas-vindas ao ano novo com passas e espumante e animação musical com os grupos Medley 2 e Remember Revival Band, além da atuação de DJ’s.

SABUGAL

A Câmara do Sabugal escolheu da Rua 5 de Outubro para a entrada no ano novo e preparou várias atividades. A última noite de 2019 começa com um concerto dos Prós & Contras (23 horas), segue com um fogo de artifício à meia-noite e continua com os sets dos DJ’s Francisco Cunha, Stay e Kendown. O evento está integrado na programação do “Sabugal Presépio”, numa organização do município raiano.

COVILHÃ

A Praça do Município é o local escolhido para a passagem de ano na “cidade neve”. A festa vai contar com um concerto dos Trucks e uma tenda eletrónica onde irão atuar os DJ’s Ruben Sousa, Mary e Thighwalker. O ponto alto do “Réveillon” covilhanense será «um grandioso fogo de artifício que vai iluminar toda a região», promete a autarquia.

MANTEIGAS

O município de Manteigas vai promover, pela primeira vez, uma festa de fim de ano, que terá lugar no Largo do Senhor do Calvário. A entrada em 2020 será animada pela Banda Ministério e por um DJ, não faltando o tradicional fogo de artifício.

SÃO ROMÃO (Seia)

Há muito que a vila serrana dinamiza uma festa de fim de ano no recinto do mercado, que começou no sábado e termina na terça-feira. Na despedida de 2019 haverá animação com o grupo musical Alta Frequência (23 horas), fogo-de-artifício (meia-noite) e DJ’s para uma “Réveillon Party”. A iniciativa é promovida pela União das Freguesias de Seia, São Romão e Lapa dos Dinheiros e conta com o apoio do município de Seia.