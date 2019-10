Novos presidentes e coordenadores da UBI já tomaram posse

Os novos presidentes de departamento da Universidade da Beira Interior (UBI) e os coordenadores das Unidades de Investigação & Desenvolvimento (UI&D) estão oficialmente em funções. Os eleitos no passado dia 15 tomaram posse na sexta-feira (18 de outubro), na presença do Reitor da Ubi, António Fidalgo.

A eleição para a presidência resultou na recondução de Paulo Parada, no departamento de Física e de José Albertino Figueiredo no departamento de Química, ambos da Faculdade de Ciências; Pedro Inácio continua a presidir o departamento de Informática, Rui Miguel o de Ciência e Tecnologia Têxteis, António Espírito Santo continua na liderança da Engenharia Eletromecânica e Fernando Diniz prossegue na Engenharia Civil e Arquitetura. Todos eles se integram na Faculdade de Engenharia. Arminda do Paço é a presidente do departamento de Gestão e Economia, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e José Ignacio Vázquez preside às Letras da Faculdade de Artes e Letras. Miguel Castelo-Branco continua como presidente do Departamento de Ciências Médicas, apesar de não ter participado nas eleições da última semana, «por inerência ao cargo de presidente da Faculdade de Ciências da Saúde», segundo aquela instituição de ensino. A iniciar mandatos estão os docentes Sandra Vaz (Matemática), Francisco Brójo (Ciências Aeroespaciais), Catarina Sales de Oliveira (Sociologia), Manuel Loureiro (Psicologia e Educação), e Dulce Esteves (Ciências do Desporto).

Na Faculdade de Artes e Letras a eleição ficou marcada pela primeira votação para os dois departamentos que resultaram na divisão do anteriormente designado de Comunicação e Artes. No Departamento de Artes foi eleito Luís Nogueira e no Departamento de Comunicação, Filosofia e Política, José António Duarte Domingues.

Quanto às UI&D, mantêm-se Rui Pacheco na liderança do CMA – Centro de Matemática e Aplicações da UBI e Paulo Jorge dos Santos Pimentel de Oliveira irá coordenar o C-MAST – Center for Mechanical and Aerospace Science and Technologies. O NECE – Research Center in Business Sciences será liderado por João Ferreira e o C-MADE – Centre of Materials and Building Technologies por João Castro Gomes. António Cardoso é coordenador do CISE – Electromechatronic Systems Research Centre.

As mudanças verificaram-se no FibEnTech – Fiber Materials and Environmental Technologies, com a eleição de António Albuquerque. No LabCom – Comunicação e Artes, será Anabela Gradim que tomará as rédeas e no CICS – Centro de Investigação em Ciências da Saúde, a coordenação fica a cargo de Sílvia Socorro. André Barata irá coordenar o recém criado Praxis – Centro de Filosofia, Política e Cultura.