GNR recuperou mocho galego no Alcaide (Fundão)

O Núcleo de Proteção Ambiental da GNR do Fundão recuperou um mocho galego (athene noctua) e entregou a ave de rapina no Centro de Recuperação de Animais Selvagens (CERAS), em Castelo Branco.

Segundo o Comando Territorial de Castelo Branco, o mocho foi localizado e recolhido no domingo, na zona do Alcaide, naquele concelho. «Numa ação de patrulhamento no âmbito da operação “Floresta Segura”, os militares detetaram a ave de rapina incapacitada de voar com ferimentos na asa esquerda, causados pelo embate num obstáculo».

No CERAS, o mocho será alvo de monitorização do seu estado de saúde, recuperação e posterior libertação no seu habitat natural, acrescenta a GNR.