O Grid 3 é um software de comunicação aumentativa e alternativa que possibilita a comunicação, o acesso ao computador e a realização de atividades de aprendizagem adaptadas para crianças com limitações na fala, na motricidade ou em outras áreas do desenvolvimento. Os computadores e licenças atribuídos pelo CRTIC permitem acompanhar «mais alunos com produtos de apoio adequados, potenciando a autonomia, a participação e o sucesso educativo destes alunos no contexto escolar regular
A disponibilização de novas licenças, em conjunto com os computadores agora indicados, permitirá aumentar o número de alunos acompanhados com produtos de apoio adequados, potenciando a autonomia, a participação e o sucesso educativo destes alunos no contexto escolar regular.
MEO oferece computadores ao Centro de Recursos TIC para a Educação Especial
O Centro de Recursos TIC para a Educação Especial da Guarda (CRTIC Guarda) vai atribuir três computadores e três licenças do software Grid 3, oferecido pela Fundação MEO, destinado ao apoio a crianças com necessidades específicas.
Este contributo vem «reforçar os recursos tecnológicos disponibilizados pelo equipamento do CRTIC, permitindo uma avaliação mais rigorosa e uma intervenção pedagógica mais personalizada, em particular articulação com as escolas do concelho da Guarda e dos concelhos limítrofes», adiantam os responsáveis.
