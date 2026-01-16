MEO oferece computadores ao Centro de Recursos TIC para a Educação Especial

Este contributo vem «reforçar os recursos tecnológicos disponibilizados pelo equipamento do CRTIC, permitindo uma avaliação mais rigorosa e uma intervenção pedagógica mais personalizada, em particular articulação com as escolas do concelho da Guarda e dos concelhos limítrofes», adiantam os responsáveis.

O Grid 3 é um software de comunicação aumentativa e alternativa que possibilita a comunicação, o acesso ao computador e a realização de atividades de aprendizagem adaptadas para crianças com limitações na fala, na motricidade ou em outras áreas do desenvolvimento. Os computadores e licenças atribuídos pelo CRTIC permitem acompanhar «mais alunos com produtos de apoio adequados, potenciando a autonomia, a participação e o sucesso educativo destes alunos no contexto escolar regular

A disponibilização de novas licenças, em conjunto com os computadores agora indicados, permitirá aumentar o número de alunos acompanhados com produtos de apoio adequados, potenciando a autonomia, a participação e o sucesso educativo destes alunos no contexto escolar regular.