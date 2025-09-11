Jovem de 16 anos detido pela PJ por pornografia de menores e abuso sexual de crianças na Guarda

A Polícia Judiciária deteve, esta quinta-feira, na Guarda, um menor de 16 anos por «fortes suspeitas» da prática de crimes de pornografia de menores e de abuso sexual de crianças.

A investigação foi iniciada pela queixa da mãe de uma das vítimas. «De imediato, a PJ desenvolveu diligências investigatórias que comprovaram que, reiteradamente, o suspeito acedia e detinha conteúdos de pornografia infantil em suporte informático», refere a Judiciária em comunicado enviado a O INTERIOR.

Segundo a PJ, na posse do jovem foram encontrados «cerca de 200 filmes e fotografias de crianças e menores de idade, sendo, pelo menos, um produzido pelo próprio».

O inquérito é titulado pelo Ministério Público da Guarda, sendo que o processo vai transitar para o Tribunal de Família e Menores devido à idade do detido.