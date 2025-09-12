Alcafache: o maior acidente ferroviário em Portugal foi há 40 anos

No dia 11 de setembro de 1985, num final de tarde, chocaram frontalmente na Linha da Beira Alta, entre Mangualde e Nelas, um Sud-Express com destino a Paris lotado de emigrantes e um Regional que seguia para Coimbra.

O número exato de vítimas resultante do choque frontal nunca foi apurado. As estimativas feitas na altura por jornais, observadores oculares e outras fontes variavam entre 40 e 200 mortos.

Muitos corpos ficaram carbonizados e nunca foram identificados. Esses restos mortais foram colocados numa vala aberta no local.